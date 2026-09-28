Stop Biogás España convoca una concentración mañana en Valladolid para protestar contra "este modelo de expansión"

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma STOP Biogás España ha convocado para este martes, 29 de septiembre, a las 18.00 horas, una concentración en la Feria de Muestras de Valladolid para protestar contra el modelo de expansión del biogás y el biometano en el país.

La movilización coincide con la celebración de un encuentro profesional del sector de los gases renovables en el recinto recinto vallisoletano, señalan desde la plataforma a través de un comunicado.

La organización ha reunido a los pueblos afectados y ha hecho un llamamiento a agricultores, ganaderos, viticultores, asociaciones, colectivos ambientales y ciudadanos para denunciar un modelo de implantación industrial que consideran incompatible con la protección del medio rural.

Según la plataforma, las instalaciones requieren un suministro constante de subproductos y generan tráfico, emisiones e infraestructuras que convierten a los municipios "en receptores de residuos para alimentar un negocio privado".

Según datos de la patronal Sedigas citados por el colectivo, un estudio de potencial identifica hasta 520 plantas posibles de biometano en Castilla y León y 2.326 en el conjunto de España.

Asimismo, a fecha de marzo de 2026 se han registrado 341 solicitudes de conexión de proyectos a la red gasista nacional, encabeza la lista Castilla y León con 85 peticiones, seguida de Andalucía (48), Castilla-La Mancha (44) y Aragón (41).

Por todo ello, desde STOP Biogás España han cuestionado que se utilice la transición ecológica como argumento "para promover un modelo industrial basado en el crecimiento y la rentabilidad económica por encima de los recursos del territorio, como el agua y el suelo".

El colectivo ha remarcado que no rechaza "la búsqueda de alternativas energéticas ni la gestión de los residuos", pero ha reclamado "una transición real que priorice a las personas y a las zonas rurales".