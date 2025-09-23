Suárez-Quiñones niega retirada de medios contra incendios en Ávila y asegura que son descansos por horas extra

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha negado que se hayan retirado camiones del operativo de extinción de incendios en la provincia de Ávila y ha asegurado que se trata de un tercer turno que acumuló horas extraordinarias por los incendios de agosto y por ello se les ha tenido que dar descanso.

Suárez-Quiñones ha respondido así a la pregunta formulada en el Pleno de las Cortes por la procuradora socialista Soraya Blázquez Domínguez sobre la justificación de la Junta a la retirada de los camiones de apoyo nocturno a las cuadrillas de bomberos forestales en la provincia de Ávila.

El consejero ha aclarado que a lo que se ha referido la procuradora socialista es al tercer turno de dotación de autobombas, que tiene cada una su máquina, su conductor y manguerista peón, es decir, que "que tiene el aspecto personal y el aspecto material" y que, de acuerdo a los acuerdos del Diálogo Social de 2022 trabajan durante cinco meses coincidiendo con la época de riesgo alto, desde principios de junio a 31 de octubre.

Ahora, ha explicado el consejero, debido a la "magnitud" de los incendios de agosto, las personas que trabajan en estas dotaciones han acumulado una serie de horas extraordinarias, por lo que "hay que aplicar lo que hay que aplicar, que es el convenio colectivo".

En este sentido, ha incidido en que el regulador de la jornada y del calendario laboral establece que esas horas extraordinarias tienen que convertirse en descanso a una razón de 1,75 horas por cada hora extra trabajada así como el derecho de poder disfrutarla dentro de esos cinco meses que trabajan.

"Por tanto, estas contingencias forman parte del funcionamiento ordinario y de la gestión ordinaria del personal de esta organización y de cualquier organización", ha aseverado el consejero, quien ha asegurado que todos tienen derecho a vacaciones, a descansos y a tener bajas dentro de ese tercer turno y ha afirmado que el servicio está "planificado" para que todas estas contingencias puedan quedar "perfectamente cubiertas" como en cualquier organización.

Además, ha aclarado que lo que ha ocurrido en este caso es "justo lo contrario" porque, en un momento dado, para dar mayor cobertura del operativo, se pagaron las horas extras y se evitaron los descansos y ha afeado a la procuradora socialista que lleve al Parlamento autonómico un tema "de gestión ordinaria de personal" que no tiene sentido abordar en las Cortes "porque es algo que pertenece al funcionamiento normal y ordinario de la gestión de la operativa de las distintas delegaciones territoriales" y, por lo tanto, "no hay casos".

DERECHOS LABORALES

Así, ha asegurado que se seguirán respetando los derechos de los trabajadores, cubriendo los servicios y ha añadido que además estos empleados públicos van a beneficiarse de la "segunda tanda de reformas del operativo" en la que trabaja la Junta.

Por su parte, Blázquez Domínguez ha criticado que el consejero trate de dar "excusas burocráticas" y argumentos que no les sirven porque "que el operativo tenga derecho a descansos y a vacaciones es algo obvio" y en eso están todos de acuerdo, pero cree que "al final no deja de confirmar la raíz del problema", que es que la Junta sigue "haciendo caso omiso" y no han servido "absolutamente de nada" los incendios ocurridos este verano.

"Qué triste y penosa es la realidad en la que seguimos encontrándonos, porque al final se trata de un problema de horarios que no se cumplen porque ustedes están desmantelando 2l operativo desmantelando, dejando la cuadrilla de bomberos forestales nocturna sin camiones", ha afirmado la procuradora socialista, quien ha incidido en que, en caso de incendio, los operarios acaban teniendo que esperar a que llegue un dispositivo de otros camiones.

En esta línea, ha acusado a la Junta de intentar solucionar el problema a raíz de la denuncia pública de CCOO y el PSOE, "pero el problema ya estaba ahí", tras lo que ha recordado que los días 17, 18 y 19 de septiembre el Ejecutivo autonómico declaró la alerta por las condiciones meteorológicas.

"Una alerta que venía dada cuando ya ese operativo ustedes lo habían empezado a desmantelar", ha asegurado Blázquez, quien ha señalado que deberían tener "vergüenza" porque "es inaceptable" que ante la situación vivida y "padecida" en la Comunidad se desmantele un operativo que debería estar todo el año y de forma permanente y o sólo cinco meses.

Ese dispositivo debería además de estar planificado de tal manera que los turnos tuvieran cobertura garantizada 24-7, cosa que no se tiene", ha agregado la socialista, quien ha concretado que en la provincia de Ávila la Junta tiene un dispositivo de nueve camiones autobombas, de los cuales cuatro llevan todo el verano con un operario o un manguerista, por lo que ha cuestionado su operatividad con sólo el conductor o cómo puede salir el vehículo sólo con un manguerista.