Suárez-Quiñones responde a Montero que la legislación no ampara huelgas políticas, sino laborales

Archivo - Imagen de archivo del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. - EUROPA PRESS - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha manifestado este miércoles que las huelgas son acciones reivindicativas laborales y las huelgas políticas no se encuentran amparadas en la legislación, en respuesta a las declaraciones de la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, sobre la huelga general anunciada por los sindicatos en relación al derecho de acceso a la vivienda.

En concreto, María Jesús Montero declaraba ayer que en España se produce una "situación inédita" ante el anuncio de la huelga general, ya que, "habitualmente, las huelgas generales se convocan contra los gobiernos", y, "en este caso, se convoca contra la oposición".

Para Suárez-Quiñones estas declaraciones forman parte de las "paradojas de la vida política española", en las que "lo que es anormal parece que es normal". "No es normal, las huelgas son huelgas de reivindicaciones laborales; las huelgas políticas no están en la legislación amparadas y, por lo tanto, pues con esos mimbres la conclusión es muy sencilla", ha incidido.

Al mismo tiempo, se ha referido a la gestión de la vivienda en Castilla y León y ha comparado "lo que han hecho unos y lo que han hecho otros". En este sentido, se ha preguntado cuántas viviendas se han ejecutado de las 183.000 que comprometió el Ejecutivo central en la Comunidad y cuántas ha hecho la Administración autonómica. "Nada más, con eso es suficiente", ha apostillado.

Juan Carlos Suárez-Quiñones se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha asistido al acto de apertura del curso académico 2026-2027 del Campus de la Universidad de León en la capital berciana.