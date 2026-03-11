El subdelegado en Burgos apela a la "prudencia" y el "rigor" sobre el trasfondo del triple crimen de Miranda

Dos agentes custodian la entrada del edificio en el que se ha producido el incendio, a 11 de marzo de 2026, en Miranda de Ebro, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha pedido "prudencia" y "rigor" mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el trágico incendio provocado este martes en una vivienda de la calle Fuente, en pleno centro de Miranda de Ebro, que se ha cobrado la vida de tres mujeres de 78, 58 y 23 años y ha dejado cuatro heridos, entre ellos dos menores de 11 y 7 años.

En declaraciones a los medios, De la Fuente ha confirmado que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya investiga el suceso como un presunto caso de violencia machista, si bien ha subrayado que se mantienen abiertas "todas las hipótesis".

El punto clave de la investigación se centra ahora en determinar si existía o existió algún tipo de relación afectiva entre el presunto autor, un hombre de 60 años que ya se encuentra detenido tras entregarse a la policía, y alguna de las víctimas fallecidas.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Tras conocerse la magnitud del suceso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mantenido contactos directos con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando; y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, para seguir de cerca la evolución de las pesquisas y el estado de los heridos.

Redondo ha trasladado su "pésame y solidaridad" a las familias afectadas y ha mostrado su profunda preocupación por los hechos, reiterando la "total disposición" de su departamento para colaborar en lo que sea necesario.

De confirmarse finalmente la naturaleza machista de este crimen, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año ascendería de forma drástica. Según la estadística oficial del Ministerio de Igualdad: diez mujeres han sido asesinadas en 2026 (antes de este suceso). En cinco de esos casos existía denuncia previa y en tres ocasiones se había producido un quebrantamiento de las medidas de alejamiento por parte del agresor.

Desde las instituciones se ha hecho un llamamiento a la unidad y a esperar a que la labor policial y judicial confirme el vínculo entre el detenido y las víctimas para calificar oficialmente este trágico incendio como violencia de género.