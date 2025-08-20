Sube un 0,38% la mortalidad en CyL a principios de agosto, por debajo de la media nacional del 1,52%

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad en la comunidad autónoma de Castilla y León subió un 0,38 por ciento a principios del séptimo mes del año 2025 con un acumulado de 17.680 defunciones en este periodo, frente a un aumento del 1,52 por ciento en España.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 20 de agosto, el número de defunciones hasta la semana 31 del año 2025 --comienza el 28 de julio y termina el 3 de agosto-- y que arroja estas cifras en Castilla y León, 450 defunciones en concreto en el periodo analizado (617 en esa semana de semana de 2024).

Se da la circunstancia de que el pasado año la mortalidad en Castilla y León creció un 4,44 por ciento en una semana similar con un acumulado total entonces de 17.613 defunciones, frente a un aumento del 1,63 por ciento en España en esa fecha.