Sube un 10,0% el transporte urbano por autobús en septiembre, segundo mayor incremento del país

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VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 10,0 por ciento en septiembre en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 7.923.000 pasajeros, frente a un aumento del 2,5 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata además del segundo mejor dato en la evolución del transporte urbano por autobús que fue positivo en casi todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE. Sólo se produjeron descensos en el transporte por autobús en Extremadura (-6,0%) y en Comunidad de Madrid (-3,8%).

Además, en lo que va de año el transporte urbano por autobús ha crecido un 8,0 por ciento en Castilla y León, de nuevo mejor dato que la media triplica (2,4 por ciento).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.