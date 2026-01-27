Sube un 1,08% el número de pensionistas hasta 637.323 en enero y un 4,64% la nómina

Archivo - Anciano, jubilado, pensionista - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 637.323 en enero de 2026, un 1,08 ciento más que hace un año (+1,53 por ciento en España), con una cuantía media de 1.365,95 euros, ligeramente por encima de la media nacional que alcanza los 1.363,36 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Por su parte, la cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,64 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, también ligeramente por encima de la media española que sube un 4,49 por ciento.

De las 637.323 pensiones registradas en la Comunidad, 40.321 pensionistas son de Ávila con una pensión media de 1.210,54 euros; 95.416 de Burgos (1.463,28 euros); 141.075 de León (1.360,88 euros); 44.553 de Palencia (1.397,06 euros); 83.709 de Salamanca (1.282,59 euros); 36.081 de Segovia (1.305,28 euros); 23.109 de Soria (1.324,56 euros); 125.283 de Valladolid (1.486,65 euros) y 47.776 pensionistas de Zamora (1.184,11 euros).

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 142.373 y suponen el 22,3 por ciento del total, porcentaje que sube al 29,4 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 15,3 por ciento para los hombres.