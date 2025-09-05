Sube un 13,6% el precio de la vivienda libre en el segundo trimestre, cuarto mayor aumento

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El precio de la vivienda libre en Castilla y León aumentó un 13,6 por ciento en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, nueve décimas por encima de la media que se disparó un 12,7 por ciento y anotó su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1 por ciento, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este viernes.

Se trata, junto con Andalucía, del cuarto mayor incremento del precio de la vivienda libre de las comunidades que creció en todas las comunidades en el segundo trimestre, también en las ciudades autónomas, y todas además fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Región de Murcia (14,6 por ciento), La Rioja (13,7 por ciento) y Aragón (13,7 por ciento) y las menores, Cantabria (10,8%) y Castilla-La Mancha (11,3%).

A nivel nacional, con la subida del segundo trimestre, superior en medio punto a la experimentada en los tres primeros meses del año, el precio de la vivienda libre acumula 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según el INE, el precio de la vivienda nueva subió un 12,1 por ciento interanual en el segundo trimestre, una décima menos que en el trimestre anterior, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 12,8 por ciento, tasa medio punto superior a la del trimestre previo y la más elevada en 18 años, concretamente desde el primer trimestre de 2007.