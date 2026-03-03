Sube un 1,42% la afiliación respecto a 2025 hasta los 984.660, a 15.340 del millón

Archivo - Un repartidor, a 2 de agosto de 2023, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha registrado un descenso del paro del 3,3% en el último año, con 10.301 desempleados menos. En relación a junio, se ha reducido un -1%, con lo que el número de ciu - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en febrero de 2026 en Castilla y León alcanzó la cifra de 984.660, un 1,42 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 13.781 afiliados más, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press. Castilla y León se ha quedado a 15.340 afiliados del millón.

En España hubo un incremento mayor, en concreto del 2,24 por ciento, y Castilla y León ha registrado el quinto menor aumento de las comunidades autónomas.

Y si se compara la afiliación media de febrero con la de enero el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León aumentó en 2.357 personas, lo que en términos relativos supuso un incremento del 0,24 por ciento, inferior que la media del país que subió un 0,45 por ciento con 97.004 afiliados más.

Castilla y León ha anotado en este caso el menor aumento porcentual de las comunidades en una evolución que sólo cayó en Castilla-La Mancha y en Extremadura.