Sube un 1,47% la afiliación sobre 2024 pero cae un 0,63% respecto a octubre hasta los 996.795, a 3.205 del millón

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en noviembre de 2025 en Castilla y León volvió a bajar de la barrera del millón y alcanzó los 996.795, a 3.205 de esa cifra, tras descender un 0,63 por ciento respecto al dato de octubre, desde cuando pierde 6.349 afiliados, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

En España se ha registrado un ligero descenso del 0,07 por ciento en concreto, y Castilla y León ha registrado el segundo mayor descenso de las comunidades autónomas, tras Baleares en línea con lo que ha ocurrido con el incremento del paro en comparación con el mes anterior.

No obstante, si se compara la afiliación media de noviembre con la del mismo mes del año anterior número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León subió en 14.411 personas, lo que en términos relativos supuso un incremento del 1,47 por ciento, por debajo de media del país que subió un 2,45 por ciento con 522.771 afiliados más.

Castilla y León ha anotado en este caso el tercer menor aumento de la afiliación interanual de las comunidades.