Sube un 14,8% el precio de la vivienda libre en el segundo trimestre, segundo mayor incremento de las CCAA

Archivo - Varios carteles de pisos en venta en una oficina de Tecnocasa, a 1 de septiembre de 2022, en Madrid (España) . El precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 0,4% durante el mes de agosto respecto al mes anterior, situándo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre en Castilla y León se disparó una media del 14,8 por ciento en el segundo trimestre de 2026, frente a un 12,2 por ciento en España, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

Se trata del segundo mayor aumento del precio de la vivienda libre del país que creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5 por ciento.

De hecho, la mayor subida de precios se produjo en la ciudad autónoma de Ceuta (15,2%) seguida del Principado de Asturias (15,0%) y de Castilla y León (14,8%) mientras que las menores tuvieron lugar en Comunidad Foral de Navarra (9,5%), País Vasco (10,0%) y Cataluña (10,1%).

Además, en comparación con el trimestre anterior el precio de la vivienda subió un 4,3 por ciento en Castilla y León, casi un punto más que en el conjunto de España (3,4 por ciento). En lo que va de año el precio de la vivienda ha crecido un 8,5 por ciento en Castilla y León, de nuevo por encima de la media (7,0 por ciento).

El mayor aumento del precio la vivienda en Castilla y León se anotó en la vivienda de segunda mano que repuntó un 15,8 por ciento en tasa anual, por encima de la media nacional (12,9 por ciento), mientras que el precio de la vivienda nueva creció un 9,8 por ciento, también por encima de la media (7,4 por ciento).

Y en comparación con el trimestre anterior, el mayor aumento del precio de la vivienda en Castilla y León se produjo también en la vivienda de segunda mano, con un 4,8 por ciento --3,7 en el ámbito nacional--, frente a un 1,5 por ciento más en el caso de la vivienda nueva --1,0 por ciento en el conjunto del país--.

En el ámbito nacional el precio de la vivienda libre subió un 12,2 por ciento en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, siete décimas menos que en el trimestre previo y su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2 por ciento.

Con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA SUBE UN 3,4% TRIMESTRAL

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre subió un 3,4%, una décima menos que en el trimestre previo.

Con la subida registrada entre abril y junio de este año, el precio de la vivienda libre encadena 10 trimestres consecutivos de alzas trimestrales.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 1% trimestral, frente al incremento del 3,5% del trimestre anterior. El del segundo trimestre de este año ha sido el crecimiento trimestral más moderado en esta tipología de vivienda desde el tercer trimestre de 2025, cuando subió un 0,6%.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano se disparó un 3,7% en comparación con el primer trimestre, tasa dos décimas superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre del año pasado (+4,2%).