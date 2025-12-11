Sube un 19,2% la creación de empresas en octubre, cuarto mejor dato del país

Archivo - Una trabajador desplaza una carretilla con cajas - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León subió un 19,2 por ciento en octubre en tasa interanual con un total 286 sociedades mercantiles constituidas en un mes con 73 empresas disueltas, un 22,3 por ciento menos, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado el cuarto mejor dato en la evolución de la creación de empresas del país y se ha situado 10,2 puntos por encima de la media donde ha aumentado un 9,0 por ciento. Se trata, además, del mejor dato de constitución de empresas en un mes de octubre en la Comunidad de la serie histórica.

Con el ascenso de octubre, la creación de empresas en Castilla y León encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 286 empresas creadas el pasado mes de octubre, todas ellas sociedades limitadas, se suscribieron algo más de 11,03 millones de euros, lo que supone un 32,8 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año (11,03 millones de capital desembolsado).

De las 73 empresas que echaron el cierre el pasado mes de octubre en Castilla y León, 56 lo hicieron de forma voluntaria, doce por fusión con otras sociedades y las otras cinco restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 10,1 por ciento en Castilla y León en octubre, hasta las 62 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 24,26 millones de euros, cifra un 89,3 por ciento inferior a la de octubre del año anterior.

Baleares (+29,12%) Canarias (+23,94%) y País Vasco (+19,3%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Extremadura y Aragón con retrocesos de un 41,82%, 9,02% y un 6,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Castilla-La Mancha (+29,73%), Baleares (+26,44%) y Asturias (+22,86%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla y León y La Rioja las que menos, con retrocesos de un 48,98%, 22,34% y un 16,67%, respectivamente.