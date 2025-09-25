Sube un 19,9% la compraventa de viviendas en julio, cuarto mejor dato del país

Archivo - Un hombre camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León aumentó un 19,9 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior, por encima de la media nacional (13,6 por ciento), y sumó 3.256 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

Se trata en este caso del cuarto mejor dato en la evolución de la compraventa de viviendas del país que subió en la mayor parte de las comunidades autónomas con la excepción de Comunidad Foral de Navarra (-15,7 por ciento) y Cantabria (-5,9 por ciento). Los mayores aumentos se dieron en Extremadura (28,0 por ciento), Aragón (23,8 por ciento) y Castilla-La Mancha (21,1 por ciento).

Además, de las operaciones de compraventa anotadas en julio en Castilla y León, 2.934 se realizaron sobre viviendas libres y 322 sobre inmuebles de protección oficial y en función de la antigüedad de los inmuebles, 510 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 2.746 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 5.418 operaciones sobre viviendas y además de las 3.256 compraventas, 1.157 fueron herencias, 111 donaciones y 2 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Castilla y León 10.459 fincas urbanas a través de 6.112 compraventas, 2.185 herencias, 227 donaciones, siete permutas y 1.928 operaciones de otro tipo. Además, se realizaron 6.503 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 2.990 herencias, 1.811 compraventas, 223 donaciones, 27 permutas y 1.452 operaciones de otro tipo.