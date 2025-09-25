Sube un 31,1% la firma de hipotecas en Castilla y León, séptimo mejor dato del país

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León aumentó un 31,1 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior, por encima de la media nacional (25,02 por ciento), y alcanzó las 1.866 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

Se trata, en concreto, del séptimo mejor dato en la evolución de la constitución de hipotecas del país que creció en casi todas las comunidades autónomas salvo en Navarra (-2,4 por ciento). Aragón (79,7 por ciento), La Rioja (45,0 por ciento) y Canarias (43,4 por ciento) lideraron el crecimiento mientras que Comunidad de Madrid (4,2 por ciento) y Principado de Asturias (5,1 por ciento) presentaron los menores aumentos.

En Castilla y León se prestaron 219,86 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 43,65 por ciento más del capital prestado que hace un año. Y comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 11,2 por ciento.

Y en función del total de fincas, se constituyeron 2.538 hipotecas en la Comunidad, con un desembolso de capital de 302,86 millones de euros. De ellas, 36 fueron sobre fincas rústicas y 2.502 sobre urbanas y de las 2.502 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Castilla y León, 1.866 fueron sobre viviendas; 22 en solares y 614 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 74 y en 119 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 585 hipotecas con cambios en sus condiciones, 392 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.585 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 1.823 correspondieron a viviendas, 83 a fincas rústicas, 634 a urbanas y 45 sobre solares.