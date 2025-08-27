Sube un 40,1% la firma de hipotecas en Castilla y León en junio, sexto mejor dato del país

Archivo - Varias grúas en la construcción de edificios. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León subió un 40,1 por ciento en mayo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 31,7 por ciento a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.771 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Se trata del sexto mejor dato en la evolución de la constitución de hipotecas que subió en todas las autonomías, a excepción de la Comunidad Foral de Navarra. Aragón lidera el crecimiento (96,8 por ciento), seguida por Extremadura (65,3 por ciento) y Cantabria (63,3 por ciento).

Por su parte, las que presentaron los menores aumentos fueron Comunidad Foral de Navarra (-0,7 por ciento), Illes Balears (12,5 por ciento) y Comunidad de Madrid (20,6 por ciento).

Si se atiende al total de fincas, se constituyeron 2.320 hipotecas en la Comunidad con un desembolso de capital de 293,12 millones de euros. De ellas, 55 fueron sobre fincas rústicas por 5,4 millones y 2.265 sobre urbanas por 287,63 millones.

De las 2.466 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Castilla y León, 1.771 fueron sobre viviendas; 20 en solares y 474 en otro tipo.

Finalmente, en junio se cancelaron 2.920 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 2.000 correspondieron a viviendas, 125 a fincas rústicas, 761 a otras urbanas y 34 sobre solares.