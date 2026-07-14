Sube un 4,4% la confianza empresarial en CyL en el tercer trimestre, cuarto mejor dato del país

Archivo - Exterior de la fábrica de Bimbo, a 26 de septiembre de 2024, en Valladolid, Castilla y León (España). Los máximos representantes de Bimbo España han trasladado hoy que la decisión del cierre de la planta de Valladolid, del que dependen unos 200 - Photogenic/M.A Santos - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), aumentó un 4,4 por ciento en el tercer trimestre del año, 1,2 puntos más que a nivel nacional (3,2 por ciento).

La confianza empresarial aumentó en el tercer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior en todas las comunidades autónomas y los mayores incrementos se produjeron en Illes Balears (6,6%), Principado de Asturias (5,4%) y Cantabria (4,9%) con Castilla y León en cuarto lugar.

En concreto, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se sitúa en el tercer trimestre de este año en 9,7 puntos en positivo, frente a los 4,7 puntos del trimestre anterior, por encima además de la media que alcanza un 9,1.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales de Castilla y León que piensa que la marcha de su negocio será favorable entre julio y septiembre de este año alcanza el 24,3 por ciento, por encima de la media (23,0 ) y del porcentaje del trimestre anterior cuando alcanzó el 23,8 por ciento.

Por su parte, los que piensan que su negocio evolucionará en el tercer trimestre de manera desfavorable baja al 14,6 por ciento frente al 19,1 del trimestre anterior, peor dato que en España (13,9 ), mientras que un 61,1 por ciento de los consultados espera una evolución "normal" de su negocio, de nuevo por debajo de la media (63,1) pero mejor que el dato del trimestre anterior (57,1).

El balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) pasa de -3,1 puntos del trimestre anterior a los +9,3 de este, por debajo de la media nacional que alcanza 10,0 en positivo.

En este caso, el 21,8 por ciento de los encuestados muestra una opinión favorable (23,0 en España), mejor dato que en el trimestre precedente cuando se quedó en 16,7. Mientras tanto, el 65,7 por ciento considera que será normal, algo más que la media (64,0) y por encima de lo que opinaban en el trimestre precedente (63,5).

Finalmente, el 12,5 por ciento se muestra pesimista, menos que en el resto del país (13,0) y muy por debajo de lo que opinaban en el anterior trimestre (19,8).