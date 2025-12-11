Sube un 5,7 por ciento el transporte urbano por autobús en octubre, por debajo de la media

Archivo - Autobus - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 5,7 por ciento en octubre en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior y registró una cifra de 7.831.000 pasajeros, frente a un aumento del 7,0 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del séptimo mayor incremento junto con Galicia en la evolución del transporte urbano por autobús sobre las que informa el INE que fue positivo en todas las comunidades autónomas con Comunitat Valenciana (+15,3%), Madrid (+10,1%) y País Vasco (+7,6%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón (+1,8%) Murcia (+2,7%) y Cataluña (+3,1%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Y en lo que va de año el uso del transporte urbano ha crecido un 6,1 por ciento en Castilla y León, medio punto por encima en este caso que la media (5,6 por ciento).