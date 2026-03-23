Suben un 0,5% las ventas del sector servicios en enero y un 0,2% la ocupación

Archivo - La creación de empresas sube un 2,9% en enero en Andalucía y supera las 1.900 sociedades - JCYL - Archivo

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León aumentó su facturación medio punto el pasado mes de enero respecto al mismo periodo del año anterior, 0,3 puntos más que la media nacional, que creció dos décimas, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del décimo mejor dato en la evolución de la facturación del sector servicios que subió en once comunidades autónomas y disminuyó en las otras seis. País Vasco (3,8%), Aragón (3,7%) y Cantabria (3,1%) fueron las que más subieron mientras que Comunidad de Madrid (-2,9%), Galicia (-2,3%) y Principado de Asturias (-0,6%) registraron los mayores descensos.

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,2 por ciento en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior, cuando en España aumentó un 1,1 por ciento. En este caso, lla tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla-La Mancha que registró una caída del 0,1 por ciento.

Y en comparación con el mes anterior la ocupación del sector servicios cayó un punto en Castilla y León, dos décimas menos que en España (-1,2 por ciento).