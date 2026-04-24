Suben un 0,6% los precios industriales en CyL en marzo, 2,8 puntos por debajo de la media nacional

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron un 0,6 por ciento en marzo con respecto al mismo mes del año anterior, por debajo de la media española, donde se registró un incremento del 3,4 por ciento, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el mes anterior los precios experimentaron un crecimiento del 1,8 por ciento en la Comunidad, mientras que en España subieron un 6,5 por ciento. Así, en lo que va de año aumentaron en la Comunidad un 1 por ciento frente a un 3,8 por ciento en el ámbito nacional.

Castilla y León ha registrado, junto con La Rioja, el menor aumento de los precios industriales, en un mes en el que se registraron variaciones anuales positivas en nueve comunidades, negativas en siete y se mantuvo estable en la restante. Las tasas más altas se dieron en Andalucía (12,5 por ciento), País Vasco (8,6 por ciento) y Región de Murcia (6,4 por ciento).

Por su parte, Principado de Asturias (-1,7 por ciento), Illes Balears (-1,6 por ciento) y Comunidad de Madrid (-1,5 por ciento) presentaron las tasas más bajas.