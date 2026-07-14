Suben un 3,15% las personas condenadas adultas en CyL en 2025, frente a un descenso del 0,2% en España

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pasado año fueron inscritas en el Registro Central de Penados 306.237 personas condenadas adultas (18 y más años) con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un 0,2 por ciento menos, según los datos difundidos este martes por el INE.

En el caso concreto de Castilla y León alcanzó las 13.203 personas condenadas adultas, frente a 12.800 en 2024, lo que supone un incremento del 3,15 por ciento. El 78,41 por ciento de las personas condenadas en 2025 en Castilla y León eran varones (10.353), frente al 80 por ciento en España, y un 3,36 por ciento más que un año antes, y el 21,59 por ciento restante mujeres, con 2.850 en total y un 2,37 por ciento más.

Según la misma estadística del INE, las mayores tasas de delitos cometidos por la población condenada por cada 1.000 habitantes de 18 y más años se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (21,3) y Melilla (15,1) y en Illes Balears (14,3) mientras que Castilla-La Mancha (8,9), Comunidad de Madrid (9,1) y Castilla y León y Galicia (9,7 en los dos casos) presentaron los valores más bajos.

Por su parte, durante 2025 fueron inscritas en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 13.245 personas condenadas menores de edad (de 14 a 17 años) con sentencia firme, por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, un 1,8 por ciento menos en este caso respecto al año anterior.

En Castilla y León la cifra pasó de 838 en 2024 a 842 en 2025, lo que supuso un incremento del 0,48 por ciento. La mayor parte, el 75,42 por ciento, fueron varones que llegaron a 635 condenados, un 3,59 por ciento más, y el resto mujeres, que han pasado de 225 a 207. En España, el 80,5 por ciento de la población condenada menor de edad fueron varones y el 19,5 por ciento mujeres. El número de varones inscritos disminuyó un 0,8 por ciento y el de mujeres un 5,9 por ciento.

En España la tasa de personas condenadas por cada 1.000 habitantes de 18 y más años fue de 7,4. En los hombres fue de 12,2 y en las mujeres de 2,9. Por edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de edad de 21 a 30 años, con una tasa de 14,4 por cada 1.000 habitantes.

La mayor parte de la población condenada en 2025 tenía nacionalidad española (70,2 por ciento). No obstante, atendiendo a la tasa por cada 1.000 habitantes de 18 y más años, la de nacionalidad extranjera (15,3) fue superior en 2,5 veces a la de nacionalidad española (6,1). Del total de población condenada, el 73,9 por ciento lo fue por un solo delito y el 26,1 por ciento por más de uno.