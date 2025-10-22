Suben un 3,48% las defunciones hasta principios de octubre, un punto más que la media

Archivo - Cementerio de Les Preulles, a 29 de octubre de 2024 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las defunciones en Castilla y León aumentaron un 3,48 por ciento has principios de octubre, un punto más que la media nacional que creció un 2,46 por ciento en este caso, según la estimación del número de defunciones semanales publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogida por Europa Press.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el número de defunciones hasta la semana 40 del año 2024 --comienza el lunes 29 de septiembre y termina el domingo día 5 de octubre-- y que arroja estas cifras en Castilla y León, 697 defunciones en concreto en el periodo analizado (8.012 en España) con un acumulado de 23.039 muertes.

El pasado año las defunciones aumentaron el doble en la semana 39 del año, en concreto un 6,72 por ciento con un acumulado entonces de 22.518 defunciones.