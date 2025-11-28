Suben un 3,8% las ventas del comercio minorista en octubre y un 0,4% la ocupación

Archivo - Una mujer compra en una charcutería en un mercado, a 15 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor en Castilla y León registraron un avance interanual del 3,8 por ciento en octubre, seis décimas por debajo de la media donde repuntaron un 4,4 por ciento, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata, junto con Canarias, del quinto menor aumento de las ventas del comercio al por menor del país que subieron en tasa anual en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Además, en lo que va de año las ventas del comercio al por menor han subido un 1,8 por ciento en Castilla y León, de nuevo por debajo de la media donde crecieron un 4,0 por ciento.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 0,4 por ciento en octubre en Castilla y León, algo más de la mitad que en España donde creció un 0,9 por ciento. Sin embargo, en comparación con septiembre la ocupación cayó cuatro décimas, menos en este caso que en España donde bajó un 1,0 por ciento.

Y en lo que va de año la ocupación del comercio al por menor ha subido seis décimas en Castilla y León, de nuevo menos de la mitad que en España (1,5 por ciento).