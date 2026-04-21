Suben un 4,4% las exportaciones hasta febrero, cuarto mejor dato del país, y caen un 5,1% las importaciones

UGT-A alerta del descenso de la producción industrial y reclama medidas para garantizar empleo de calidad - JCYL

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 4,4 por ciento en los dos primeros meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025 --la media nacional cayó un 1,8 por ciento-- y alcanzaron los 3.435,6 millones de euros con un peso del 5,7 por ciento sobre el total nacional que llegó a los 60.646 millones.

Por su parte, las importaciones bajaron un 5,1 por ciento, por encima de la media (-4,8 por ciento), hasta los 2.553,3 millones de euros, el 3,8 por ciento del total nacional, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y recogidos por Europa Press.

De esta forma, la balanza comercial de Castilla y León arrojó un superávit de 882,4 millones de euros, frente a 600,8 millones en el acumulado a 2025, con déficits en dos provincias: Ávila (-18,1 millones) y Palencia (-8,4 millones). Por su parte Valladolid representa el mayor superávit, con 477,4 millones, seguida de Burgos, con 300,8 millones; Segovia, con 41,0 millones; Salamanca, con 36,2 millones; Soria, con 31,2 millones; Zamora, con 12,1 millones, y León, con 10,3 millones.

Se trata del cuarto mejor dato en la evolución acumulada de las exportaciones de las comunidades autónomas que lideró Extremadura, con un 14,2 por ciento, seguida de Cantabria (12,0 por ciento) y Región de Murcia (5,6 por ciento), con descensos en nueve comunidades y en Ceuta.

Los datos del comercio exterior de los meses de enero y febrero se explican por el repunte del 18,9 por ciento en el automóvil, hasta los 1.344,5 millones de euros, y en el sector de las semimanufacturas no químicas (4,2 por ciento hasta 656,5 millones), mientras que cayó en alimentos, bebidas y tabaco (-9,1 por ciento).

Por su parte, las importaciones cayeron en los tres sectores analizados: el sector de la automoción (-13,4 por ciento hasta 547,5 millones), semimanufacturas no químicas (-11,1 por ciento hasta 244,5 millones de euros) y alimentos, bebidas y tabaco (-3,5 por ciento hasta los 340,0 millones).

Estos datos dejan saldos positivos en los tres sectores automoción (796,9 millones), en semimanufacturas no químicas (412,0 millones) y alimentos, bebidas y tabaco (136,3 millones).

DATOS DE FEBRERO

Por su parte, las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 6,8 por ciento en febrero hasta los 1.882,2 millones, por encima de la media del país donde bajaron un 0,8 por ciento, y representaron el 5,9 por ciento del total. Se trata de la cuarta mejor evolución de las ventas al exterior.

En el caso de las importaciones de Castilla y León cayeron un 0,7 por ciento --la media bajó un 1,1 por ciento-- hasta los 1.393,9 millones de euros, lo de queja un superávit de 488,3 millones de euros (358,5 millones en el segundo mes de 2025).

Estos datos se explican por un repunte del 25,6 por ciento de las exportaciones de las semimanufacturas no químicas hasta 402,9 millones, seguidas de la automoción (9,8 por ciento hasta 752,2 millones de euros) y cayeron en alimentos, bebidas y tabaco (-4,0 por ciento hasta los 247,9 millones).