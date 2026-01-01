Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

GUIJUELO (SALAMANCA), 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 28 años ha resultado afectada por monóxido de carbono en una vivienda en la localidad salmantina de Guijuelo, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 3.24 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada solicitando asistencia sanitaria para seis adultos y dos niños en una vivienda en la calle Emilio Alemany en Guijuelo (Salamanca).

El personal de Emergencias Sanitarias- Sacyl que ha acudido al aviso ha indicado que ha saltado el detector de monóxido, por lo que el centro de emergencias ha dado aviso del incidente, a bomberos de Diputación de Salamanca, Policía Local de Guijuelo y a la Guardia Civil. Se informa también a las empresas suministradoras de luz y gas.

En el lugar, el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Guijuelo ha atendido a los afectados y, finalmente, se ha trasladado en ambulancia soporte vital básico a una mujer de 28 años a este centro sanitario.