Una veintena de medios interviene en un incendio en Ólvega (Soria), que ya está controlado

Europa Press Castilla y León
Actualizado: domingo, 31 agosto 2025 17:07
@epcastillayleon

   SORIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Una veintena de medios ha conseguido sofocar un incendio en el término municipal de Ólvega (Soria) en poco más de dos horas, según informa la Junta a través de la página web del Inforcyl.

   Las llamas se originaron a las 13.47 horas por causas que se investigan, si bien se apuntan a un accidente de máquina agrícola como inicio de las mismas.

   Entre los medios desplegados, se han activado cuatro aéreos, cinco agentes medioambientales e incluso la BRIF con base en Lubia, en la misma provincia que el foco.

   El operativo ha controlado el incendio a las 15.55 horas.

