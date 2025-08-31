SORIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de medios ha conseguido sofocar un incendio en el término municipal de Ólvega (Soria) en poco más de dos horas, según informa la Junta a través de la página web del Inforcyl.

Las llamas se originaron a las 13.47 horas por causas que se investigan, si bien se apuntan a un accidente de máquina agrícola como inicio de las mismas.

Entre los medios desplegados, se han activado cuatro aéreos, cinco agentes medioambientales e incluso la BRIF con base en Lubia, en la misma provincia que el foco.

El operativo ha controlado el incendio a las 15.55 horas.