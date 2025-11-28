El sueño de la primera mujer española astronauta, Sara García, es "llevar la ciencia española al espacio". - EUROPA PRESS

SALAMANCA 28 Nov. (EUROPA PRESS) - Sara García Alonso, astronauta española y doctora en Biología Molecular del Cáncer e Investigación Traslacional por la Universidad de Salamanca, ha visitado este viernes el Estudio salmantino, donde ha reconocido que su sueño por cumplir actualmente es "llevar la ciencia española en una misión espacial". De este modo, ha subrayado su objetivo de participar en una misión espacial en la que pueda desarrollar su doble faceta de investigadora, relacionada con la biomedicina, y de astronauta en la reserva.

Sara García Alonso ha visitado la Universidad de Salamanca con motivo de una conferencia organizada por Alumni-USAL que ha tenido lugar en la tarde del viernes en el Paraninfo del Edificio de las Escuelas Mayores y donde ha firmado ejemplares de su primer libro 'Órbitas'.

Su idea, como ha asegurado en el acto matutino, es "compartir con el público ideas sobre ciencia, investigación, tanto en la Tierra como en el espacio, de las distintas trayectorias y lo diferentes que pueden llegar a ser los distintos caminos que puede seguir un investigador a lo largo de la vida y cómo al final esa investigación, la ciencia y la tecnología pueden repercutir en un beneficio para la humanidad".

La bióloga ha sido recibida por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y ha visitado la Biblioteca General y el Cielo de Salamanca y, posteriormente, se ha desplazado hasta el edificio Trilingüe de la Facultad de Ciencias, en la que ha expresado su felicidad por regresar a Salamanca, que fue su "casa", y por disfrutar "de este día tan especial".

La antigua estudiante USAL ha resaltado la calidad de la investigación que se realiza en la Universidad de Salamanca y especialmente en el Centro del Cáncer. "Yo no puedo estar más orgullosa de haber estudiado en la Universidad de Salamanca, me parece que la calidad de los investigadores es excepcional. La ciencia que se hace en Salamanca y, concretamente, lo que yo viví en primera mano es extraordinaria. Creo que la formación que yo recibí ha sido muy buena y me ha permitido llegar bastante lejos y lo que me queda todavía, tanto como astronauta como investigadora. Me siento profesional después de haber concluido mi etapa predoctoral aquí en Salamanca", ha añadido.

García ha subrayado también el esfuerzo que se está realizando desde las instituciones educativas para reducir la brecha de género en las carreras STEM y ha lanzado un mensaje claro a todas las niñas que quieran ser astronautas: "Que no se pongan barreras ellas mismas, que o bien ignoren estereotipos, falta de referentes, falta de precedentes y persigan aquello que les motiva y que les hace feliz, porque no hay carreras que tengan que discriminar por géneros. Al final cualquiera puede perseguir aquello que desea; requiere esfuerzo, pero hay que enfocar tus pasos, aprender, superar retos y perseguir aquello que te motive es un éxito seguro".

La astronauta, investigadora biomédica, es la primera mujer española seleccionada por la Agencia Espacial Europea para entrenar oficialmente como tal. Además, ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes de España tres años consecutivos.

En 2018, se ha doctorado en Biología Molecular del cáncer e Investigación Traslacional por la Universidad de Salamanca. Su doctorado ha recibido la calificación de cum laude y ha ganado el premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca en 2019. Desde ese año, trabaja como investigadora científica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y lidera proyectos pioneros para descubrir nuevos tratamientos contra el cáncer de pulmón y de páncreas.

En noviembre de 2022, García ha sido seleccionada como miembro de la Reserva de Astronautas de la ESA, y se ha convertido en la primera mujer española en lograr este hito. En octubre de 2024, ha comenzado el primero de los tres programas de formación de reserva de astronautas de dos meses de duración en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de la ESA en Colonia (Alemania).