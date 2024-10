El suicidio debe verse como un proceso "que se puede entender y cambiar", según la psicológa de la Benemérita

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jornada sobre el suicido que se ha celebrado hoy en el centro hospitalario Benito Menni de Valladolid de la mano de la Guardia Civil, ha puesto el foco en la prevención y la intervención frente a este tipo de conductas ya que ambas instituciones han coincido en la necesidad de ver el suicidio "no como un final o un desenlace", de una historia, un proceso de que se puede entender y por lo tanto se puede cambiar.

Según ha explicado la coordinadora de la Jornada y comandante del Servicio de Psicología de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Elena González, frente a concepciones históricas que han determinado cierto estigma en torno al suicidio, actualmente se concibe "como un problema de salud pública que puede prevenirse, detectarse y por lo tanto diagnosticarse y recibir una intervención o tratamiento".

Además, ha asegurado que la gran mayoría de estas conductas suicidas presentan "signos o señales de aviso", aunque en ocasiones no sean claras.

En este mismo sentido, el vicedecano del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, Vicente Martín, ha insistido en la idea de que dar visibilidad al suicidio "no es una verdadera política de prevención".

Además de que es necesario un profesional capacitado para detectar esas señales de riesgo, entre las que ha destacado la verbalización de la necesidad de ayuda o del deseo de morir, la disminución de las relaciones sociales, los cambios en el aspecto y las conductas, ha destacado la urgencia de contar con un verdadero plan autonómico "profesional, transversal y con los recursos suficientes" para hacer frente a esta situación en Castilla y León.

Por su parte, el psiquiatra del centro hospitalario Benito Menni, José Antonio Aguado, ha dado pistas sobre cómo debe acercarse un profesional a una persona con riesgo de suicidio. Además de buscar un entorno seguro, "lo cual no siempre es fácil", es necesario forjar una alianza terapéutica con la persona (que no se sienta juzgado); llevar a cabo una escucha realmente activa y, sobre todo, explorar el riesgo real, para lo que no ha eludido la posibilidad de formular preguntas directas.

En el año 2022, último ejercicio con datos estadísticos cerrados, se produjeron más de 4.200 muertes por suicidio en España. Esta cifra supone más del doble de las muertes que se produjeron por accidente de tráfico, y llega a multiplicar por 14 las que son causadas por agresiones graves (homicidios).

Durante la inauguración, en la que también han intervenido el director gerente del Benito Menni, Ángel González, y el coronel de la Guardia Civil de Valladolid, Andrés Velarde, el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha destacado que las conductas suicidas "son cada vez más y cada vez más frecuentes", por lo que es fundamental el anunciado pacto de Estado por la Salud Mental, que supondrá poder contar con una estrategia realmente multidisciplinar.