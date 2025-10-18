Sumar echa a andar en CyL con el "ambicioso objetivo de derribar" al Gobierno de Mañueco

Representantes del Movimiento Sumar en Castilla y León, hoy en Zamora - EUROPA PRESS

ZAMORA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Sumar se presenta en Castilla y León con el "ambicioso objetivo" de "derribar" al Gobierno del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, por lo que echa a andar con la participación de IU y Verdes Equo y plantea unas primarias, seguramente a finales de noviembre, en las que empezar a elegir quiénes serán los candidatos para las elecciones autonómicas.

Así lo ha asegurado este sábado la cocoordinadora del Movimiento, Marina Echevarría, en una comparecencia ante los medios de comunicación durante la asamblea constituyente del movimiento que se ha celebrado en Zamora.

Desde el movimiento se llevan a cabo también conversaciones con Podemos Castilla y León que tienen "pocas opciones de prosperar" en una candidatura única. "Podemos tiene intención de concurrir en solitario", ha apostillado Echeverría.

"Pese a todo, mantenemos la mano tendida y las puertas abiertas", con "respeto absoluto" a las "dinámicas internas" de los partidos políticos, ha añadido al ser preguntada sobre esta cuestión.

La idea inicial de Sumar es presentar listas en las nueve provincias, aunque esto tiene todavía que articularse. "Cada provincia tiene sus particularidades", ha reconocido la coordinadora.

Por lo que refiere a los planteamientos del movimiento, tanto Echevarría como Charo Fernández, también cocoordinadora según ha explicado, han planteado el "ambicioso" objetivo de "derribar el gobierno del presidente Mañueco" y del PP que, "después de 38 años, mantiene esta región en unos niveles de desarrollo y participación política verdaderamente lamentables".

Sumar quiere "recuperar los servicios públicos, como la educación, la sanidad y el transporte, que en muchas ocasiones están siendo privatizados y abandonados".

Las nueve provincias, ha reivindicado Fernández, "necesitan urgentemente calidad democrática, reparto, justicia social, un plan de desarrollo que echamos en falta en esta tierra desde hace ya casi 40 años".