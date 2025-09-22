Sumar, IU y Verdes Equo acuerdan formar un "frente común" de cara a las próximas elecciones en Castilla y León

Representantes de Movimiento Sumar, IU y Verdes Equo en Castilla y León. - MOVIMIENTO SUMAR / IU
Publicado: lunes, 22 septiembre 2025

Invitan a "formaciones políticas afines" a sumarse al proceso para diseñar un programa y candidaturas

Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Verdes Equo han acordado formar un "frente común" de cara a la próxima convocatoria de elecciones en Castilla y León, e invitan a "formaciones políticas afines" a sumarse.

En un comunicado remitido a Europa Press, estas fuerzas han informado sobre el acuerdo alcanzado este lunes, 22 de septiembre, tras "meses de encuentros informales y colaboración a diferentes niveles".

Con ello, arranca un proceso de diseño de programa conjunto, así como de candidaturas, que "sigue abierto a la colaboración con otras formaciones políticas afines", han indicado, para precisar que se producirá así un "proceso participativo que culminará en el mes de noviembre".

El objetivo de este "frente común" es garantizar una "izquierda sólida, con proyecto social y de desarrollo" para las nueve provincias de la Comunidad, que han sido "maltratadas por 38 años de política insolidaria y cruel con el territorio".

