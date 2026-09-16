La exposición ‘Symphony’ cierra su estancia en Medina de Rioseco (Valladolid) con 5.381 visitantes en poco más de un mes - AYUNTAMIENTO

La experiencia inmersiva de la Fundación 'la Caixa' ha ofrecido 576 sesiones entre el 30 de julio y el 7 de septiembre

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La experiencia musical inmersiva 'Symphony', impulsada por la Fundación 'la Caixa' y en colaboración con el Ayuntamiento, ha cerrado su estancia en Medina de Rioseco (Valladolid) con un balance "muy positivo", ya que 5.381 personas han disfrutado de esta propuesta cultural y tecnológica durante las 576 sesiones celebradas entre el 30 de julio y el 7 de septiembre.

El proyecto, que ha permanecido durante más de un mes en la localidad, ha permitido a vecinos y visitantes sentirse como un músico más dentro de una orquesta sinfónica, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel y junto a los integrantes de la Mahler Chamber Orchestra.

Los datos de participación reflejan la "gran acogida" que ha tenido la iniciativa cultural en Medina de Rioseco y consolidan 'Symphony' como una de las propuestas culturales de mayor capacidad de atracción desarrolladas en la localidad dentro de la programación del 'Verano Cultural 2026', según ha destacado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La experiencia, de aproximadamente 40 minutos de duración, se dividía en dos fases. En la primera, los asistentes entraban a una sala que simulaba un cine, donde disfrutaban de un audiovisual panorámico que los introducía en un viaje sonoro.

Posteriormente, mediante gafas de realidad virtual y en butacas individuales, podían trasladarse al Gran Teatro del Liceo de Barcelona y vivir desde dentro la interpretación de obras de Beethoven, Mahler y Bernstein.

Concebido por la Fundación 'la Caixa' y dirigido artísticamente por Igor Cortadellas, el proyecto combina música, tecnología y divulgación para acercar la música clásica a todos los públicos.

La experiencia permite descubrir una orquesta sinfónica desde una perspectiva completamente diferente, situando al espectador en el centro de la interpretación e incluso permitiéndole adentrarse en el interior de algunos instrumentos.

La llegada de 'Symphony' a Medina de Rioseco se ha enmarcado en el recorrido que esta iniciativa realiza por diferentes ciudades de España, siendo nuestra localidad una de las más pequeñas en recibirla, ya que ha estado en lugares como Madrid, Barcelona o Bilbao.

El proyecto, que continuará su itinerancia durante los próximos años, ha sido desarrollado con la participación de más de 250 profesionales y mediante tecnología de vídeo y sonido inmersivo específicamente diseñada para recrear la experiencia de formar parte de una gran orquesta.