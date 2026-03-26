Taburete y Los Yakis actuarán en julio en Simancas (Valladolid)

Carteles de los conciertos de Taburete y Los Yakis en Simancas (Valladolid). - PASIÓN EVENTOS

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Taburete y Los Yakis actuarán en el mes de julio en la Instalaciones Deportivas 'Los Pinos' de Simancas (Valladolid), dos conciertos enmarcado s en la celebración del 20 aniversario de la promotora Pasión Eventos.

El primero en subir al escenario será Taburete, el 18 de julio, con una actuación dentro de su gira 'El perro que fuma', en la que presentan un espectáculo de pop con toques de ranchera que mantiene "la energía, la emoción y ese espíritu festivo y canalla que ha convertido a la banda en todo un fenómeno generacional"

El 25 de julio será el turno de Los Yakis, el grupo revelación de la rumba urbana, que actuará por primera vez en Valladolid en una de sus pocas fechas en Castilla y León.

Con millones de reproducciones en plataformas digitales y reconocimientos como Discos de Oro y Platino, Los Yakis se han consolidado como "uno de los fenómenos más destacados del panorama musical actual", según ha destacado Pasión Eventos en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, con el objetivo de acercar la música en directo a las nuevas generaciones y fomentar su presencia en el ámbito familiar, los conciertos contarán con una iniciativa especial, los primeros cien niños menores de ocuo años podrán acceder de forma gratuita.

Esta programación se enmarca además dentro de la celebración del #20AÑOSDEpaSiÓn, en conmemoración de las dos décadas de la promotora de espectáculos musicales en Valladolid.

Las entradas para estos conciertos se pueden adquirir en la web www.pasioeventos.es