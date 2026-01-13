La tasa de infecciones respiratoria en mayores de 75 años casi dobla a la del resto de la población en CyL

Datos del Vigira de esta semana. - SACYL

VALLADOLID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRA) en la semana 2 de 2026 aumenta hasta los 904 casos por 100.000 habitantes, con una tasa específica próxima a 1.500 en los mayores de 75 años, si bien el nivel de intensidad sigue siendo bajo.

El último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) --correspondiente a la semana dos, del 5 al 11 de enero-- consultado por Europa Press sitúa la tasa de síndrome gripal en los 61 casos por 100.000 habitantes, por debajo de lo marcado la semana anterior (84). Las urgencias y hospitalizaciones por IRA descendieron para todos los grupos de edad.

Dentro de las muestras centinelas, los virus que más están circulando son la gripe, el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y los rinovirus/enterovirus. Estos últimos, señala el informe, son una posible causa del aumento de las IRA en la población de mayor edad. Dentro de las muestras hospitalarias parece estabilizarse el número de detecciones a VRS y gripe. Por último, se detectan ambos subtipos de gripe AH1 y AH3 con una frecuencia similar.