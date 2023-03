El Teatro Cervantes de Valladolid acoge este sábado el espectáculo 'Vivancos Live'

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Valladolid acoge los días 11 y 12 de marzo, a las 21.00 horas, la producción 'Vivancos Live', el espectáculo "más personal" de los Vivancos que reúne "lo mejor" de sus obras '7 hermanos', 'Aeternum' y 'Nacidos para bailar'.

Este "maravilloso" espectáculo une arte y efectos grandilocuentes y deslumbra por su diversidad musical con flamenco, rock y grandes clásicos, que introduce al espectador en un ambiente "totalmente cinematográfico", según un comunicado de Espacios Escénicos recogido por Europa Press.

En 2006 los hermanos Vivancos se reunieron para hacer realidad un sueño y el resultado fue la agrupación músico-escénica Los Vivancos. Más que una compañía de danza se trata de una "herencia", un legado "que les corría por las venas", puesto que sus obras escénicas cuentan una historia "poco común, cargada de romanticismo artístico, que exponen sobre las tablas", añade el comunicado.

El espectáculo de los hermanos Vivancos ha cosechado críticas internacionales (The New York Times, New Jersey Press, British Theatre Guide, etc.) que reflejan la "calidad del mismo", concluye el comunicado.