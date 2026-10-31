El Teatro Emperador mira al futuro tras dos décadas de olvido

Archivo - Imagen de archivo del Teatro Emperador, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este sábado se cumplen dos décadas desde que el Teatro Emperador de León cerró sus puertas con la proyección de 'Cinema Paradiso', tras ser durante 55 años una de las ventanas de apertura a la esfera cultural de la ciudad a través del cine, la música y el teatro. Después de un periodo de parálisis y olvido comienzan a darse los primeros pasos para la rehabilitación de este espacio, que ya puede mirar al futuro con la esperanza de volver a estar vivo.

Sus instalaciones salvaguardaron la magia que se esconde tras el telón del espectáculo, donde conviven las indicaciones del apuntador, las supersticiones del mundo de la interpretación o los nervios antes de comenzar un concierto, mientras que el patio de butacas encierra en su memoria momentos irrepetibles como la emoción del niño que va al cine por primera vez.

El Teatro se inauguró el 22 de septiembre de 1951 con la actuación de la compañía Los Vieneses, que interpretó la revista 'Sueños de Viena'. En cuanto a la primera proyección de la sala fue 'Los inconquistables', a la que siguieron numerosos títulos que perviven en la memoria de miles de leoneses. Las manos de Juan Antonio Velasco, conocido como 'el cartelista del Emperador' o el 'pintor de sueños', plasmaron durante casi medio siglo los carteles y marquesinas del teatro, un aliciente más para el público que vio retratadas a estrellas de la gran pantalla como Marilin Monroe, James Dean, Clark Gable o Gary Cooper.

También la música encontró en el Teatro Emperador un espacio de expansión y los leoneses pudieron disfrutar del directo de grandes nombres de la cultura española de diferentes épocas como Joan Manuel Serrat, Lola Flores o Ainhoa Arteta. Además, fue el trampolín para los hermanos Quijano, que celebraron en 1996 su concierto debut ante el gran público.

Uno de los grandes momentos vividos en el patio de butacas fue el estreno de Alatriste el 1 de septiembre de 2006, que contó con la presencia de los actores protagonistas, Viggo Mortensen y Elena Anaya, y el director, Agustín Díaz Yanes.

Apenas dos meses después, el 31 de octubre de 2006, tuvo lugar la última proyección del Teatro. Desde entonces este espacio ha permanecido relegado a un segundo plano, a la espera de comenzar una ansiada remodelación que le permita recobrar la vida y volver a abrirse como un espacio más de enriquecimiento cultural en la ciudad.

HISTORIA

El Teatro Emperador, situado en la Avenida de la Independencia de León, fue encargado en 1946 por la Empresa Leonesa de Espectáculos S.A. Su diseño corrió a cargo de Gonzalo de Cárdenas, Manuel de Cárdenas y Francisco Javier Sanz como un edificio con una función polivalente, ya que contemplaba tanto la representación teatral como la exposición cinematográfica.

El edificio está incluido en el Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos del Plan Especial de Conjunto Urbano de la Ciudad de León (PECU). El grado de protección del edificio es 2, que se corresponde con una preservación integral.

Tras permanecer en funcionamiento ininterrumpido desde su inauguración en 1951, fue cerrado al público en 2006 y en 2007 fue adquirido por el Ayuntamiento de León. Desde 2008 es propiedad del Ministerio de Cultura, adscrito al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

En el año 2012 el Ayuntamiento de León abordó obras urgentes en fachada y cubierta y planteó una intervención para la recuperación de su actividad como sala de espectáculos y de proyecciones que no llegó a ejecutarse.

DESENCALLAR EL PROYECTO

En noviembre de 2025 su remodelación volvió a coger impulso y el Ministerio de Cultura acordó con el Ayuntamiento de León los pasos a seguir para desencallar el proyecto. El Ejecutivo central encargó un informe arquitectónico para evaluar las necesidades de reforma del edificio en el que se planteaba la necesidad de un Plan Especial de reforma que debía ser aprobado por el Consistorio antes de la licitación de la obra, al afectar a la volumetría del edificio.

El Ayuntamiento de León ha aprobado en el pleno celebrado esta semana la adaptación del edificio a la normativa vigente para poder incrementar la altura de la caja escénica y la cubierta sobre la sala de espectadores sin modificar su grado de protección.

Una vez superado este paso el Ministerio de Cultura deberá licitar el proyecto y asumir una inversión de entre 500.000 y 1.000.000 de euros. Por su parte, el Ayuntamiento de León, junto a otras instituciones, financiarán el equipamiento necesario para que este emblemático espacio cultural vuelva a estar vivo.