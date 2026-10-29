El teatro familiar y escolar regresa al Auditorio Ciudad de León el día 2 de noviembre con 'Picopato'

El Auditorio Ciudad de León abre el 2 de noviembre la programación familiar y escolar con 'Picopato'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teatro familiar y escolar regresa al Auditorio Ciudad de León con un calendario compuesto por cinco espectáculos para el mes de noviembre que abrirá el día 2 de noviembre la obra 'Picopato', del actor, guionista, director y contador de historias Patxo Telleria.

La compañía Teatro Goradaka pondrá en escena este espectáculo de teatro de objetos y marionetas dirigido a todos los públicos a partir de ocho años. La función se repetirá con dos pases el martes 3 de noviembre, en la programación específica para escolares.

'Picopato' está inspirada en la vida de Bilinxt, un poeta vasco del siglo XIX que, al igual que el protagonista, sufrió deformidades físicas por un accidente, pero su tenacidad y resiliencia le llevaron a superar el acoso y marginación mediante el arte de inventar y recitar versos para convertirse con el tiempo en un admirado poeta.

Esta obra de teatro de actor y marionetas dirigida por Alex Diaz da vida a una historia de superación con Eneritz Artetxe, Goika Chamizo, Maren Basterretxea y Fran Lasuen. La creación y dirección musical recae en Lasuen, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El precio de las entradas para la función del 2 de noviembre es de seis euros y está incluida en el abono familiar. Las entradas pueden adquirirse en la app, en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y en taquilla dos horas antes del inicio de la función.