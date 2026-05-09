El Teatro Juan Bravo de Segovia ofrece mañana el espectáculo infantil 'Tá' como preludio de la semana de 'Titirimundi'

El Teatro Juan Bravo de Segovia alberga el espectáculo infantil 'Tá' antes de la semana de Titirimundi - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia albergará este domingo, 10 de mayo, a partir de las 18.00 horas, el espectáculo infantil 'Tá', como preludio de la semana de 'Titirimundi', el festival internacional de títeres que dará comienzo el próximo martes 12 de mayo.

El montaje 'Tá', obra de la compañía 'Escena Miriñaque' y orientado al público a partir de dos años, cuenta con un precio único de entrada de 8 euros, que ya se puede adquirir tanto en taquilla como en la página web de Tickentradas.

Los pequeños espectadores podrán descubrir cómo "el realismo mágico" cobra vida en un "peculiar bosque", en el que dos personajes "aún más peculiares" se harán amigos a través del cuerpo y las onomatopeyas, y lograrán desencadenar juegos, bailes e incluso inventarán un idioma propio, según ha descrito la Diputación de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

Dos días después de esta actuación, el martes 12, a partir de las 20.30 horas, le llegará el turno a 'Titirimundi' de hacerse con el escenario más importante de la provincia para celebrar su inauguración oficial de la mano de la Organización, las autoridades y las personalidades del sector cultural de la provincia, a la que seguirá de inmediato la primera de las dos actuaciones de la compañía 'Bakélite'.

Procedente de Francia, Olivier Rannou compartirá con el público segoviano 'Hostil', una epopeya "delirante" que transcurre en pleno desierto, donde un hombre despierta sin agua a la vista y emprende una travesía "sembrada de trampas y encuentros desafortunados" que le obligarán a usar "el ingenio, la picardía y el coraje".

El artista francés volverá a representar esta función el viernes 15 de mayo, también a partir de las 20.30 horas, mientras que el sábado 16 de mayo (20.30 horas) y el domingo 17 de mayo (20.00 horas), por otro lado, será el actor aragonés Javier Aranda quien, junto a sus marionetas, suba a las tablas del Juan Bravo para representar 'Saeta', un homenaje al teatro, en el que reflexiona sobre el oficio del actor y cómo éste se entrelaza con la vida misma.

El espectáculo recuerda la "eterna interdependencia entre creador, creación y el acto vivo del teatro", y lleva el sello que ha caracterizado al titiritero durante sus más de treinta años de carrera sobre los escenarios.

Las entradas para ambas funciones están disponibles tanto en taquilla como en la web de Tickentradas y, mientras para 'Hostil' hay disponibles pases infantiles por 10 euros y para adultos por 15 euros, para 'Saeta' sólo existe la opción para el público adulto a un precio de entrada de 15 euros.

La Diputación, además, ha querido recordar que mientras este evento sucede en la capital, a la provincia aún le quedan tres fines de semana de funciones programadas para todos los públicos en diversos municipios de todo el territorio.