El Teatro Liceo de Salamanca acoge este domingo 'Rucs. El maleficio del brujo', Premio al Mejor espectáculo familiar

Archivo - El Teatro Liceo de Salamca acoge este domingo 'Rucs. El maleficio del brujo', Premio al Mejor espectáculo familiar. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá este domingo, 8 de noviembre, la obra 'Rucs. El maleficio del brujo', una propuesta de la compañía La Pera Limonera dirigida al público familiar.

Esta obra obtuvo el Premio Mejor espectáculo familiar de la Feria de Teatro de Castilla y León, celebrada en Ciudad Rodrigo en 2025, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

'Rucs' es la aventura de dos comediantes condenados a ir de pueblo en pueblo para explicar en qué consiste el Maleficio del Brujo, una historia de "hace muchos años", cuando un rey muy poderoso se marchó a la Guerra del Garbanzo, sin su hija, la princesa Catalina, y dejó su reino al mago de la Verruga Verde.

El mago, seducido por la belleza de la princesa, le pide la mano; sin embargo, la princesa, enamorada del Príncipe Rosendo, le da calabazas. El mago, celoso, la convierte en rana.

Con este contexto, el Valeroso Príncipe Rosendo intentará deshacer este terrible hechizo y se encontrará envuelto en sorprendentes aventuras.

Las entradas tienen un precio de 6 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo, en la Torre de los Anaya y en 'www.ciudaddecultura.org'.