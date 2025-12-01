El Teatro Liceo de Salamanca acogerá un concierto de la banda gallega Luar Na Lubre en su 40 aniversario

Luar Na Lubre. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá un concierto de la banda gallega Luar Na Lubre dentro de su gira 'Lubre: 40 aniversario' el próximo 20 de febrero.

Se trata de una de las giras más importantes y simbólicas de la larga historia de este grupo, una de las formaciones de folk más importantes de la historia y un referente mundial, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Las entradas para este concierto se ponen a la venta este viernes en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org con un precio de 20, 25 y 30 euros.

En estas cuatro décadas de andadura musical, Luar Na Lubre ha publicado 20 trabajos discográficos, ha vendido más de 350.000 ejemplares y ha recibido dos Discos de Oro, nueve Premios de la Música y, más recientemente, la Medalla Castelao 2025 de la Xunta de Galicia en "reconocimiento a su ejemplar trayectoria en la promoción de la cultura gallega".

La formación, como ha señalado el Consistorio salmantino, ha ofrecido más de 2.500 conciertos en más de 50 países, donde ha participado en festivales destacados en la música folk, en los que ha actuado junto a artistas internacionales, como Mike Oldfield, The Waterboys, The Corrs o Bob Geldof y españoles, como Víctor Manuel, Miguel Rios, Luz Casal, Ismael Serrano, Pedro Guerra o Diana Navarro, entre otros.

Luar Na Lubre, que significa 'luz de luna en el bosque sagrado de los celtas', se fundó en la ciudad gallega de A Coruña en 1986, con la "vocación de interpretar, desarrollar y divulgar la música y la cultura de Galicia.

Su repertorio está basado fundamentalmente en las músicas de raíz, desde el respeto, pero con perspectiva de modernidad", como ha indicado la organización del evento.

La formación gallega está compuesta por Bieito Romero (gaitas, acordeón, zanfoña), Nuria Naya (violín), Patxi Bermúdez (bodhran, tambor), Pedro Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina, efectos), Xan Cerqueiro (flautas), Brais Maceiras (acordeón, Cristina López (cantante) y Bieito Romero Diéguez (gaita).