Teatro Paladio de Segovia estrena 'Los domingos de monólogos', un ciclo que contará con seis actuaciones

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy (izda); la directora de Paladio Arte, Marta CAntero, y el monologuista Rollin Bufón. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Teatro Paladio estrena el 21 de diciembre el nuevo ciclo de humor 'Los domingos de monólogos', impulsado por la asociación Paladio Arte en colaboración con la asociación Amigos del Monólogo de Segovia y con el apoyo del Ayuntamiento de Segovia.

El ciclo nace para "consolidar" la comedia contemporánea como parte esencial de la programación cultural de la ciudad, como ha destacado el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, que ha subrayado que el ciclo "une cultura y humor, dos herramientas esenciales para entender quiénes somos como sociedad, porque el humor no resta seriedad a la cultura, le da profundidad".

La directora de Paladio Arte, Marta Cantero, ha explicado que el proyecto comenzó a gestarse hace un año junto a la Asociación Amigos del Monólogo de Segovia para "compartir la risa como experiencia cultural". El monologuista Rollin Bufón, representante de la asociación, ha detallado que la primera edición de 'Los domingos de monólogos' tiene "un cartel variado, con monologuistas de calidad, que permita crear afición y garantizar la continuidad del ciclo en próximas ediciones".

Las actuaciones previstas en el ciclo son las del médico de profesión y cómico de vocación Álex Salaberri (21 de diciembre); el cómico y guionista Edén Serrano (11 de enero); el surrealista Richard Salamanca (18 de enero); el actor en lenguaje corporal y costumbrista Solo Amalio (25 enero); el Dúo 2 Capacitados, que mostrarán la unión de humor e inclusión social (1 de febrero), y el monologuista de lo cotidiano y del relevo generacional Gonzalo Jiménez (8 febrero).

Las entradas para los espectáculos, que se celebrarán todos a las 19.00 horas, ya están disponibles a un precio de 11 euros en venta anticipada a través de la web de Paladio Arte (https://paladioarte.org/monologos/) y 12 euros en taquilla el día de la función.

'Los domingos de monólogos' cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Segovia, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura.