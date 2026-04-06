Teatro Zorrilla de Valladolid acogerá el miércoles el Festival del Día del Pueblo Gitano con música y entrega de premios

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorrilla de Valladolid acogerá este miércoles, 8 de abril, a las 18.00 horas, el Festival del Día del Pueblo Gitano con actuaciones musicales y una entrega de premios a los 'Gitanos que inspiran'.

El evento está organizado por la Asociación Pajarillos Educa y Fundación Secretariado Gitano para conmemorar el Día del Pueblo Gitano, según han informado las entidades en un comunicado recogido por Europa Press.

Uno de los momentos centrales del festival será la entrega de los premios 'Gitanos que inspiran' 2026, destinados a reconocer a personas que, por su trayectoria y compromiso con la población de esta etnia, sirven de "referentes positivos" en Valladolid.

Este año los premiados son Arturo Ferreduela 'Luchi', reconocido por su trayectoria histórica como el primer empleado calé del Ayuntamiento de Valladolid; Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional y exconsejero de Educación de la Junta; Salvi Jiménez, deportista de élite y actual campeón de la Unión Europea de Boxeo, y Avelina Pisa Giménez, profesora jubilada del CEIP Narciso Alonso Cortés, destacada por su labor docente y social.

Previamente, la jornada comenzará con la lectura del manifiesto oficial del Día del Pueblo Gitano y después se leerá e interpretará el cuento 'Mi pueblo', a cargo de Amparo Borja y Soleá Lozano de la Fundación Secretariado Gitano.

Asimismo, se proyectarán cortometrajes realizados por el Laboratorio de Cine de Pajarillos Educa y actuará el proyecto socioeducativo 'Pajarillos Suena' de Pajarillos Educa, en colaboración con Miradas, área socioeducativa de la OSCyL y el Centro Cultural Miguel Delibes.

Además, participarán en el evento con diversas actuaciones, Santi Borja, Triana Borja, Jose Ferreduela (Agüita Salá), Estrella Mendoza, Aaron Miguel, Jordan Ortiz, Los Takis Ramírez y Reyes Jiménez, al cante, acompañados por Aarón Jiménez al piano , con el apoyo en guitarra y percusión de Yonathan Borja, Jose Luis Jiménez 'El Chino', Moises Ferreduela, Daniel Jiménez, Jordan Ortiz, Diego de la Cloe y Óscar Vecino.

La entrada al evento, que cuenta con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento, así como de la Junta, es gratuita.