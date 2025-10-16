El Teatro Zorrilla de Valladolid inaugura la exposición 'Lo Natural', un homenaje a la pintura al aire libre

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, junto a Beatriz Sánchez Valdevira, en nombre del colectivo inauguran, en la Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla, la exposición 'Lo Natural' - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

El Teatro Zorrilla de Valladolid ha inaugurado este jueves la exposición 'Lo Natural', un homenaje a la pintura al aire libre, que reúne las obras de doce artistas unidos por su pasión por la pintura realizada en plena naturaleza con un enfoque que evoca la tradición del 'plein airse' y se podrá visitar hasta el 4 de enero.

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, junto a Beatriz Sánchez Valdevira, en nombre del colectivo, ha inaugurado este jueves esta exposición que constituye un elogio al aire libre y una defensa apasionada de la pintura hecha frente al modelo natural.

Durante el acto se ha puesto de manifiesto que cada pieza expuesta revela el encuentro directo entre el artista y el entorno: el sol inclemente, el viento impredecible y la luz en constante transformación.

La exposición recuerda la pequeñez ante el mundo, al tiempo que empodera para percibir detalles que solo se revelan en la presencia real. Como se expresa en el catálogo: "Merece la pena retornar una y otra vez al paisaje, a notificar los cambios, a mostrar nuestra admiración por lo original de lo que vemos, que siempre vuelve y que siempre es tan distinto".

'Lo Natural' estará abierta del 16 de octubre de 2025 al 4 de enero de 2026, de martes a domingo, en horarios de 12 a 14 h y de 19 a 21 h. La sala permanecerá cerrada los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.