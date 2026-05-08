El Teatro Zorrilla de Valladolid refuerza su programación de primavera con una oferta variada para nuevos públicos . - TEATRO ZORRILLA DE VALLADOLID

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorrilla de Valladolid ha presentado su programación para la presente primavera con una propuesta que busca ampliar su oferta cultural y reforzar su compromiso con la diversidad de públicos. El histórico espacio de la Plaza Mayor se ha consolidado como un referente escénico en la ciudad mediante una cartelera que, para los meses de mayo y junio, ha reunido géneros tan variados como la música en directo, el teatro contemporáneo, la comedia, la danza y los espectáculos familiares.

Dentro de las citas más destacadas para el mes de mayo, el teatro ha programado el espectáculo 'The Opera Locos' para el día 23 a las 20.30 horas, una obra reconocida con el Premio Max que acerca la ópera al público general a través del humor.

Asimismo, el 29 de mayo cuenta con la presencia de Kevin Johansen y Liniers, quienes ofrercen una experiencia escénica singular que combina la música en directo con ilustraciones creadas en tiempo real.

La escena local también tiene un protagonismo especial en la cartelera de mayo con propuestas como 'Los flamencos azules' y 'El show de impro' de Impro Valladolid, que ponen en valor el talento de la ciudad.

De cara al mes de junio, la programación continúa con la comedia dramática 'Qué difícil es', la danza contemporánea de 'España en conserva' y la obra poética 'Cuando deje de llover', que recorre varias generaciones familiares.

El humor mantiene una presencia constante en junio a través de espectáculos como 'Alpilpil en directo', 'Comedy Padel Tour' y la actuación de David Puerto con 'BIEN', programada para el día 20.

Además, el espacio cultural acoge los días 18 y 19 de junio una adaptación de 'La Casa de Bernarda Alba', a cargo del Ballet Español de la Universidad de Valladolid, una producción que fusiona la danza con el lenguaje teatral.

La temporada de primavera concluye con propuestas familiares como el musical 'Ohana', inspirado en la historia de Lilo y Stitch el 21 de junio, y pone el broche definitivo el 28 de junio con la producción 'Waitress el musical'.

Con esta selección de espectáculos, el Teatro Zorrilla continúa desarrollando una oferta cultural accesible y variada, reforzando de forma significativa su presencia en la vida social y cultural de Valladolid.