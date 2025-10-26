Teloncillo Teatro vuelve mañana al Juan Bravo de Segovia con sus historias para espectadores a partir de los seis meses

Teloncillo Teatro presenta mañana 'La granja' en el Teatro Juan Bravo de Segovia
Publicado: domingo, 26 octubre 2025 12:31

   SEGOVIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Teloncillo Teatro vuelve este lunes, 27 de octubre, al Juan Bravo de la Diputación de Segovia con sus historias en las que hacen partícipes de las artes escénicas a los pequeños espectadores.

   Así, una vez más, la agrupación vallisoletana estará este lunes en la sala pequeña del Teatro para conquistar, a partir de las 18.00 horas y con el aforo ya completo, a los exigentes espectadores de más de seis meses.

   En esta ocasión Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez compartirán escenario con todos los animales de 'La granja', que, durante una jornada entera, acompañarán a Maruja; desde el amanecer hasta la caída de la tarde, en su día de trabajo.

   Cuando cante el gallo la granjera se quitará cuatro legañas, se lavará como un gato y correrá a despertar a todos los animales. Dará el biberón a los cerditos, cuidará de los lobitos, buscará quince docenas de huevos y hasta bailará un rock and roll con la vieja oveja Miranda.

   A través de voces y sonidos, cajas, instrumentos, sorpresas, silencio y magia 'La granja' mostrará a los pequeños espectadores y sus familias cómo viven los animales y lo importantes que son los alimentos que producen para llevar una vida sana.

