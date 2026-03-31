La temporada de Fuentes del Palacio Real de La Granja (Segovia) abre este Jueves Santo con 50 espectáculos

Fuente del Canastillo. Jardines de La Granja - PATRIMONIO NACIONAL

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 31 (EUROPA PRESS)

Patrimonio Nacional inicia este jueves, 2 de abril, la Temporada de Fuentes del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, un ciclo que contará con cerca de 50 espectáculos de encendido hasta el próximo mes de julio, siempre condicionados por la disponibilidad de los recursos hídricos.

La principal novedad de esta campaña es la previsión de incorporar al circuito la Fuente de la Cascada Nueva una vez que finalice su proceso de restauración, previsto para el mes de junio.

Estos trabajos de rehabilitación han contado con una inversión de seis millones de euros procedentes de fondos europeos para consolidar su estructura y reparar el sistema hidráulico. El calendario de encendidos se ha estructurado en dos grupos que funcionarán de forma alterna por semanas.

El primer recorrido ha incluido las fuentes del Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama, mientras que el segundo itinerario, que comenzará el 8 de abril, sumará la de Ocho Calles. Asimismo, el organismo ha programado tres jornadas especiales en las que se pondrán en funcionamiento todas las fuentes del recinto: el 30 de mayo (San Fernando), el 25 de julio (Santiago Apóstol) y el 25 de agosto (San Luis). Además, durante los sábados de julio y agosto, la Fuente de los Baños de Diana contará con pases en horario nocturno.

Según ha informado Patrimonio Nacional, las intervenciones en la Cascada Nueva han buscado devolver el esplendor a esta pieza del siglo XVIII mediante la impermeabilización y restauración de sus mármoles y grupos escultóricos.