La temporada lírica de Burgos incluye dos óperas y dos zarzuelas entre abril y diciembre

Beatriz Rodríguez, De Fundación Caja De Burgos; La Presidenta De La Gerencia De Cultura Del Ayuntamiento, Andrea Ballesteros, Y El Presidente De La Joven Orquesta Sinfónica De Burgos, .Pedro Bartolomé. - EUROPA PRESS

BURGOS 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que el Consistorio y la Fundación Caja de Burgos, junto a la Asociación Juventudes Musicales de Burgos, impulsora de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, afrontan la quinta temporada lírica que incluye cuatro títulos, dos óperas y dos zarzuelas entre los meses de abril y diciembre.

Se trata de una nueva temporada lírica con "raíces burgalesas", ha subrayado el presidente de la Joven Orquesta, Pedro Bartolomé, donde artistas y profesionales de la ciudad pueden unir sinergias para trabajar de manera conjunta en pro de la cultura de su entorno más cercano. Las obras se representarán en el Teatro Principal en distintas fechas a lo largo del año.

Según han detallado Ballesteros, la representante de la Fundación Caja de Burgos, Beatriz Rodríguez y Pedro Bartolomé, el programa se abrirá con la ópera 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, en versión de concierto "semiescenificado", los días 18 y 19 de abril a las 19.30 horas.

La siguiente obra en representarse será la zarzuela 'El Barbero de Sevilla', de Jerónimo Jiménez y Manuel Nieto, los días 28 y 29 de junio a las 21.00 horas; seguirá con 'La alegría de la huerta', de Federico Chueca, los días 26 y 27 de septiembre a las 19.30 horas; y se cerrará con la ópera 'Carmen', de Georges Bizet, los días 7 y 8 de diciembre a las 19.30 horas.

Durante la presentación, se ha subrayado que esta iniciativa cultural se sustenta en la colaboración institucional y el apoyo del tejido cultural local. Rodríguez ha destacado que la lírica, la ópera, la música vocal sigue siendo "un lenguaje plenamente vigente y capaz de emocionar" e inspirar y generar comunidad en torno a la cultura.

El proyecto busca "reforzar el ecosistema cultural de la ciudad" y acercar la lírica a nuevos públicos mediante actividades educativas y encuentros con artistas, ha apuntado la responsable del Área de Cultura de Caja de Burgos.

Las entradas podrán adquirirse por internet y en las taquillas habituales, con los descuentos habituales aplicados a la programación cultural municipal.