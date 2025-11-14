Temporal en Ávila: Actualización de las carreteras cortadas y desalojos

Reunión del Cecopi en Ávila por el episodio de lluvias y crecidas en los ríos. - EUROPA PRESS

ÁVILA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Continúa la alerta por el temporal en la provincia de Ávila, que alcanzó su máxima peligrosidad al declararse el nivel rojo alrededor de las once de la noche de este jueves, del cual se alertó a la población a través de mensajes a la población a través de los dispositivos móviles mediante el sistema ES-Alert.

Las copiosas lluvias y fuertes vientos han dejado algunos incidentes en la provincia de Ávila, como ha explicado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, este viernes en rueda de prensa, tras mantener una reunión con el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), como el desalojo de dos personas mayores en Navaluenga y el cierre de tres carreteras en la provincia de Ávila.

El Cecopi quedó constituido en el día de ayer, inmediatamente después de declarar el nivel 2 del plan Inuncyl, el Plan de Protección Civil Ante Inundaciones de Castilla y León.

Hernández ha estado en coordinación con las distintas administraciones durante la noche y ha explicado que, en la provincia de Ávila, según le informó el alcalde de Navaluenga, Armando García Cuenca, el Alberche a su paso por esta localidad provocó alguna incidencia e inundación "en la zona que allí denominan El Arroyo", que derivó en la evacuación de dos personas de avanzada edad que se encontraban en una de las viviendas cercanas. Igualmente, la interrupción del suministro que afectó a la mitad del municipio, también se ha restablecido con normalidad.

Igualmente, el delegado ha informado de que se encontraban cortadas también las carreteras AVP-539 y la AVP-537, en la zona de Barco de Ávila, y la AVP-417 en Navaluenga por la existencia de algunas incidencias como balsas de agua.

En cuanto a las rutas escolares, a primera hora de la mañana se emitía en redes sociales un comunicado en el que se aclaraba que las rutas escolares y, por lo tanto, la actividad docente, "iba a estar presidida por la más absoluta normalidad, había muy poca afectación en las carreteras, tanto de titularidad estatal como autonómica y provincial, y los alumnos "se han incorporado con normalidad" a las clases.

Igualmente ha señalado que hasta la fecha y hasta donde se conocía en el momento de la comparecencia, se habían "tomado también las medidas pertinentes en los patios de los colegios, accesos, ente otros, para que no hubiera ningún tipo de riesgo para el alumnado y el conjunto de la comunidad educativa", independientemente de las incidencias que pudieran recogerse a lo largo de la mañana.

SIN RIESGO DE DESBORDAMIENTO EN EL BARCO DE ÁVILA

En Barco de Ávila, el río Tormes se desbordó hacia la medianoche, lo que provocó la inundación de las zonas aledañas, aunque su caudal volvió a descender poco después, y actualmente no hay riesgo de desbordamiento, según la información consultada en la Confederación Hidrográfica del Duero.

Eso sí, según ha informado la alcaldesa de la localidad, "podría haberse visto afectada la depuradora de Barco de Ávila", ya que, según ha recordado el delegado, "estos episodios de lluvia y viento, en ocasiones, provocan también oscilación, inclusive interrupción del suministro eléctrico, lo cual siempre puede incidir en el normal funcionamiento del sistema de depuración de las aguas". "Es una emergencia" y se produjo " a una hora absolutamente intempestiva".

Sabíamos que iba a haber lluvia y estaba lloviendo de hecho en muchas localidades de Ávila, pero hubo momentos de una pluviosidad muy intensa en muy corto espacio de tiempo".

Durante la noche, "especialmente la zona que más nos preocupó fue Barco de Ávila, que tuvo una cantidad de metros cúbicos por segundo" muy elevada, "hablamos de entre 1.500 y 1.600 metros cúbicos por segundo", lo que "recordó a las riadas de 2019, que provocaron bastantes daños", aunque "estuvimos en contacto con la alcaldesa en todo momento", ha señalado.

En cuanto a la capital, y en coordinación con la gerencia del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, como consecuencia del nivel 2 de Inuncyl se procedió a no trasladar a las personas integradas en el complejo hospitalario que habían recibido el alta, para evitar desplazamientos; algo que se ha restablecido "al pasar lo peor de esta borrasca".

Desde la Junta de Castilla y León "todos los servicios están volcados a la emergencia, incluido el Servicio Territorial de Medio Ambiente, cuyos profesionales, agentes medioambientales, celadores, el conjunto del servicio, también está el servicio de los municipios por si tienen que colaborar en la retirada de materiales que estén en la cuenca o evacuación de agua con motobombas", ha señalado Hernández.

Las consecuencias en principio "no han sido graves" y "en un plazo inmediato de estas dos o tres jornadas" se estará "muy vigilante" en las zonas susceptibles de sufrir daños, como la carretera de Gredos, donde "se producen siempre balsas en las proximidades del Parador" y "pueda haber algún daño", como en otros lugares, ya que en el momento de la comparecencia, ha insistido, no contaban aún con toda la recopilación de posibles daños.

"Ha sido una noche muy larga de preocupación, pero que se ha solventado con bastante holgura y con bastante suficiencia, fundamentalmente porque hemos incorporado todos los medios que eran necesarios, hemos estado vigilantes y atentos también a la emergencia que está en curso y que esperemos remita en la mayor brevedad" de tiempo, ha señalado.

EL NIVEL DE ALERTA SE MANTIENE

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, ha señalado que desde la jornada de ayer está "en permanente contacto con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y con los consejeros de las distintas competencias" relacionadas con la emergencia declarada, así como con la ministra de Transición Ecológica.

Ésta se elevó al nivel 1 aproximadamente a las 23.13 horas, y subió a nivel 2 sobre las 23.49 horas. De manera simultánea se produjo una alerta a la población a través del sistema ES-Alert, SMS, "que llegó a los vecinos de Ávila con teléfono móvil y que recomendaba restringir al máximo los desplazamientos y tomar de manera genérica medidas" habituales, como "no aproximarse a zonas inundables, evitar en la medida de lo posible transitar por muros, voladizos, elementos de mobiliario urbano que pudieran provocar algún tipo de incidencia".

El delegado ha informado de que no se tiene constancia de daños personales, aunque sí algunos daños materiales "que se procederán a cuantificar e identificar con más detalle en las próximas horas".

Para las próximas horas y jornadas, se mantendrá el nivel 2 del plan Inuncyl y desde la Delegación se recomienda "a toda la población que, si van a realizar desplazamientos, se informen antes a través de los canales oficiales, en los canales del 112 de Castilla y León, de la Dirección General de Tráfico, de si existe algún tipo de incidencia.

"Puede no haber inclemencias meteorológicas, pero sí puede haber elementos como árboles, ramas o balsas en algún lugar de nuestras carreteras". Máxima precaución también en los desplazamientos, por fuertes rachas de viento que pueden originar accidentes o salidas de vía. El nivel dos se mantendrá esta tarde, "toda precaución es poca", y también se mantendrá hasta mañana y podrá prorrogarse hasta que pase definitivamente la borrasca por la provincia de Ávila, que está programada para el domingo a última hora de la mañana.

El delegado ha destacado la coordinación entre todas las administraciones, instituciones y organizaciones implicadas, así como ha agradecido la labor de los servicios pertinentes.