Temprano se apoya en el "diálogo y el acuerdo" para dejar un sindicato "con más afiliados y representación"

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha asegurado que durante su mandato se ha guiado por dos premisas, "el diálogo y el acuerdo" para dejar un sindicato marcado por la "estabilidad" y que tiene ahora "más afiliados y representación en las empresas" que cuando llegó en 2016.

En declaraciones a Europa Press, Temprano señala que al congreso del 29 y 30 de enero del 2025 de Zamora llegará ya sin opción a repetir en el cargo tras su decisión de dar "un paso a un lado" nueve años después de liderar la organización. "La edad no es ningún inconveniente, lo quiero dejar bien claro, porque dentro de nuestros estatutos no se limita el tema de la edad. Pero ya estoy en 65 años, me voy a jubilar, y por lo tanto creo que en la organización, que tiene 70.000 afiliados en Castilla y León, hay gente preparada perfectamente para hacer nuevos equipos, con nuevos bríos para seguir para adelante", ha reiterado.

No obstante, ha mostrado su compromiso por estar para lo que le "mande" la organización que, asegura, "está mejor que nunca". "A nivel interno creo que está estabilizada perfectamente, independientemente de los problemas que hubiéramos tenido en los anteriores congresos, pero yo creo que hay una estabilización perfecta", algo que ve "imprescindible" para poder trabajar.

En este sentido, cree que se ha hecho "un gran trabajo" en todas las estructuras del sindicato. "Se ha pensado en la organización, se ha dado estabilidad y por eso solo nos hemos tenido que preocupar en dar respuesta a los ciudadanos de Castilla y León, pero sobre todo a nuestros representados que son los trabajadores", ha abundado.

Todo ello bajo dos premisas: "He contado con todos los compañeros, con todas las estructuras me hubieran votado o no en el Congreso. Aquí lo que todos hemos tenido muy claro es que había que trabajar por la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, siempre a través del diálogo, a través de la consultación, a través de llegar a acuerdo y de pensar no en nosotros mismos, sino en a quiénes representamos", ha apostillado.

Una filosofía que ha dado frutos, según las cifras que ha esgrimido Faustino Temprano. "En estos momentos somos, a nivel confederal de la UGT de España, la quinta organización de todo el país, después de Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia... y no vamos para abajo, vamos subiendo. Y si vamos al tema de la representatividad, tal y como nos miran los trabajadores en las empresas, cada vez estamos subiendo más. En estos momentos la representación de UGT está por encima del 35 por ciento y, conjuntamente con Comisiones Obreras estamos rozando el 80 por ciento", ha detallado.

Con estas cifras, el líder sindical responde a aquellos que dudan de su calado en la sociedad, aunque sí matiza que las organizaciones tienen un "déficit" a la hora de explicar al ciudadano su labor. "Cuando negociamos lo hacemos para el conjunto de la sociedad, nunca exclusivamente para nosotros", ha explicado para abogar por llevar a cabo una "labor pedagógica" en este apartado.

Eso sí, se muestra tajante a la hora de defender la labor sindical. "Si los sindicatos de clase no existieran habría que inventarlos porque sin ellos la situación de los trabajadores y de la sociedad en general, sería mucho peor", ha razonado.

Al hilo de estas palabras ha querido destacar "la buena sintonía" que en Castilla y León hay entre UGT y CCOO. "Cada uno tiene una ideología, sus propias estructuras y competimos en el día a día por la representación sindical en las empresas. En ese sentido, hay rivalidad, pero dicho esto lo que tenemos muy claro es que defendemos los intereses de los trabajadores, tenemos los mismos objetivos y es imprescindible potenciar la unidad de acción sindical", ha resumido.

Por eso aboga por mantener esta relación "en favor" del trabajador. "No sería de recibo que cada uno se movilizara, por ejemplo, por subir el Salario Mínimo Interprofesional, o por mejorar las pensiones... Los dos somos sindicatos de clase y cada uno tiene que seguir su propia línea, pero tenemos que ser convergentes por el beneficio de los trabajadores", ha apostillado.