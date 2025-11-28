Tercera prórroga de restricciones por dermatosis nodular que permite ferias animales sin ganado bovino

Archivo - UCCL exige a la Junta presionar al Ministerio para vacunar de inmediato a toda la cabaña ganadera bovina contra la DNC. - UCCL - Archivo

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este viernes, 28 de noviembre, la tercera prórroga de las restricciones frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que se extenderán hasta el próximo 2 de enero que esta ocasión permite la celebración de mercados y ferias de animales a excepción de las de ganado bovino.

En concreto y según consta en la Resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera que modifica la anterior con fecha de 6 de noviembre y vigencia hasta el día 30 de este mes, a partir del lunes 1 de diciembre y hasta el próximo 2 de enero se podrán celebrar mercados y ferias de cualquier especie animal, excepto el ganado bovino, que seguirá sujeto a restricciones por esta enfermedad vírica.

Así, estará prohibida hasta mañana la celebración de ferias y mercados para todas las especies y con la nueva autorización a partir del lunes 1 de diciembre se suavizan las restricciones para evitar la propagación del virus, y se mantienen las limitaciones únicamente para el ganado bovino, foco principal de la enfermedad.