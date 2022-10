Ternura entre adobe y espigas, Ruijun retrata la dignidad del paupérrimo campesinado chino en 'Return to dust'

Una particular historia de amor entre dos parias del medio rural ante la incomprensión de su comunidad

El director chino Li Ruijun retrata la dignidad del paupérrimo campesinado chino en 'Return to dust', una tierna historia de amor entre dos parias del medio rural del país asiático que se desarrolla entre casas de adobe y espigas.

En un paisaje perfectamente asociable en el imaginario al de Tierra de Campos, con su estepa cerealista y sus construcciones de adobe, las familias de Hierro y Guiying acuerdan su matrimonio a espaldas de ellos. Con esta premisa arranca la película, presentada este miércoles en la Sección Oficial de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Mientras Hierro es un agricultor con vastos conocimientos del campo, pero de carácter apocado y un tanto simple, con una humildad y una paciencia confucianas y un respeto hacia las deudas propio de los Lannister de 'Juego de Tronos', Guiying arrastra las secuelas del maltrato familiar, incluida una incontinencia que provoca el rechazo de sus paisanos.

Pese a lo impuesto del matrimonio, entre los dos se forjará un vínculo emocional en el que ambos se verán como aliados y compañeros en un mundo que los ignora y desprecia, mientras pelean por levantar un nuevo hogar con sus propias manos y sacar adelante sus cosechas.

Frente a esa falta de conexión con los humanos de su pueblo, ambos mantienen una gran armonía con los animales, como su burro o las gallinas que ellos mismos incubaron artificialmente cuando sólo eran huevos.

También el interés de Hierro por proteger a las golondrinas y sus nidos --amenazados por la política de las autoridades chinas de derruir todas las casas que la despoblación rural han dejado vacías-- recuerdan a la 'milana bonita' de 'Los santos inocentes'.

PERSONAJES DELIBESCOS

En esta hipotética traslación a oriente de la célebre novela de Miguel Delibes de 130 minutos de metraje, los personajes del vallisoletano parecen diluirse y repartir sus rasgos entre los de Li Ruijun, con un Hierro que se asemeja a Paco 'el bajo', pero cuyo amor por los animales evoca al tierno Azarías, mientras Guiying estaría a medio camino entre éste y el de Régula, la fiel esposa de Paco 'el bajo'.

Por último, el comportamiento abusivo del hermano de Hierro hacia él y el paternalismo con el que lo trata el hijo del cacique local a cambio de las transfusiones de sangre que su padre necesita, forman una dupla en la que podría llegar a verse, sin la soberbia con que le dibujó Delibes, al Señorito Iván.

Además de la Espiga de Oro, 'Return to dust' ('Yin ru chen yan') opta también a la Espiga Verde a la película más sensible con el cambio climático --precisamente una película en el que la espiga goza de gran protagonismo simbólico-- y al Premio Fundos a la Innovación Social.

Li Ruijun (Gansu, China, 1983) comenzó a estudiar pintura y música con 14 años. En 2003, se graduó por el Instituto de Gestión del Ministerio Nacional de Radio, Cine y Televisión de China. Ha dirigido seis largometrajes que tienden a centrarse en la relación entre los seres humanos y la tierra, así como en la actitud del mundo rural hacia la familia, la vida y la muerte en una China que se transforma a pasos agigantados.

Sus películas están ambientadas predominantemente en su ciudad natal de Gaotai y en ellas actúan amigos y familiares del director. Su filmografía incluye obras como 'Summer Solstice' (2007), 'The Old Donkey' (2010), 'Fly with the Crane' (2012), 'River Road' (2014), 'Walking Past the Future' (2017) y 'Return to Dust' (2022), que han sido seleccionadas en festivales como Venecia, Cannes, Berlín y Tokio.

Previamente se ha proyectado en Seminci el cortometraje canadiense de animación 'The flying sailor', que a lo largo de sus ocho minutos recuerda el caso real de un marinero que fue desplazado dos kilómetros en la explosión de un barco cargado de dinamita en Halifax (Canadá) en 1917 y que vivió para contarlo.