El tiempo de pago medio a proveedores en el Ayuntamiento de Burgos no ha superado los diez días en el segundo trimestre

BURGOS 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los datos del periodo medio de pago global a proveedores correspondiente al segundo trimestre del 2025 en el Ayuntamiento de Burgos han experimentado "una clara mejoría", con una demora de 7,81 en el mes de abril, 11,96 en mayo y 9,12 días en junio.

Así lo ha señalado el concejal de hacienda, Ángel Manzanedo que ha recordado que el máximo legal es de 30 días, por lo que considera que la gestión que lleva a cabo el Consistorio es "eficaz".

Los datos son aun mejores si se compara con 2024, ya que, ha detallado, en abril el pago medio era de 14,54 días, con una mejora este año de 6,73 días; en mayo de 2024 era 14,4, con una mejora este ejercicio de 2,84; y una mejora de 7,37 días en el mes de junio, ya que en 2024 estaba en 16,49.

Por lo que se refiere a los proyectos de mejora de las instalaciones de Protección Civil, Manzanedo ha informado de que se va a tramitar "un presupuesto de 1,3 millones ", divididos entre 2025 y 2026. El área de Hacienda está en el proceso de licitación para realizar esta reforma en un edificio para el que Protección Civil lleva años pidiendo mejoras.

Manzanedo ha informado también de que la comisión ha cerrado el suministro y colocación de cerramientos metálicos y barandillas en Burgos con un presupuesto base de licitación de 450.000 para los dos lotes.

Además ha hecho referencia a la adquisición de vestuario para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Se trata de partidas de botas, guantes, trajes de intervención y otros elementos necesarios para el Parque de Bomberos. Este contrato sale con un presupuesto base de licitación de 91.541,34, euros y está dividido en siete lotes.

La comisión presidida por Ángel Manzanedo ha abordado también el arrendamiento de la planta de machaqueo y aprovechamiento de escombros de construcción en el Ecoparque de Cortes. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento es titular de esta parcela donde se encuentra instalada ahora la planta de tratamiento de residuos. Se trata de un espacio que lleva más de cinco años inoperativo y el Ayuntamiento quiere sacar "rentabilidad adecuada" a sus parcelas.

Es un servicio para ocho años, más dos años adicionales de prórroga, y con un canon mensual de 3.000 euros al mes.